قوى الامن الداخليّ: توقيف مواطن مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية شتم عناصر أمنية والضابط المسؤول عنهم

في تاريخ اليوم 02-11-2026، وعلى أثر تداول مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر أحد المواطنين وهو يتعرّض بالشتم والإهانات والسُّباب لعنصر من مفرزة سير زغرتا في قوى الأمن الداخلي، خلال وجوده تحت جسر المشاة مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية / الضنية، حيث كان أُقيم حاجز لضبط مخالفات السير، وبقي العنصر وحيدًا في المكان بعد انتهاء الحاجز لاستكمال بعض الإجراءات المتعلّقة بالدراجات المخالفة.



كما ووجّه المواطن المذكور الشتائم والإهانات إلى العناصر والضابط المسؤول عنهم، فيما قام ابنه بتصوير الحادثة.



وجاء الاعتداء على خلفية وصول إشاعات إلى مسامع الوالد عن تعرّض ابنه وابنته اللذين كانا على متن دراجة من دون لوحات، للدّفع من أحد عناصر الحاجز وسقوطها أرضًا، مع العلم أن أحد الفيديوهات المتداولة يُظهِر أن العنصر لم يقم بدفع الدراجة إنما حاول نزع مفتاحها لمنع فراره، فاصطدم بقدم عنصر آخر.



وعلى الأثر، عملت شعبة المعلومات على توقيف الوالد، فيما سلّم ابنه نفسه لاحقًا إلى فصيلة المنية.



وكذلك، اتُّخذت الإجراءات المسلكية اللازمة في حق العنصر لعدم قيامه بالتدابير المناسبة لوضع حدّ للإهانات والشتائم، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.