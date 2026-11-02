الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن الداخليّ: توقيف مواطن مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية شتم عناصر أمنية والضابط المسؤول عنهم

أخبار لبنان
2026-11-02 | 16:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن الداخليّ: توقيف مواطن مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية شتم عناصر أمنية والضابط المسؤول عنهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الامن الداخليّ: توقيف مواطن مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية شتم عناصر أمنية والضابط المسؤول عنهم

في تاريخ اليوم 02-11-2026، وعلى أثر تداول مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر أحد المواطنين وهو يتعرّض بالشتم والإهانات والسُّباب لعنصر من مفرزة سير زغرتا في قوى الأمن الداخلي، خلال وجوده تحت جسر المشاة مقابل مبنى سرايا قائمقامية المنية / الضنية، حيث كان أُقيم حاجز لضبط مخالفات السير، وبقي العنصر وحيدًا في المكان بعد انتهاء الحاجز لاستكمال بعض الإجراءات المتعلّقة بالدراجات المخالفة.

كما ووجّه المواطن المذكور الشتائم والإهانات إلى العناصر والضابط المسؤول عنهم، فيما قام ابنه بتصوير الحادثة.

وجاء الاعتداء على خلفية وصول إشاعات إلى مسامع الوالد عن تعرّض ابنه وابنته اللذين كانا على متن دراجة من دون لوحات، للدّفع من أحد عناصر الحاجز وسقوطها أرضًا، مع العلم أن أحد الفيديوهات المتداولة يُظهِر أن العنصر لم يقم بدفع الدراجة إنما حاول نزع مفتاحها لمنع فراره، فاصطدم بقدم عنصر آخر.

وعلى الأثر، عملت شعبة المعلومات على توقيف الوالد، فيما سلّم ابنه نفسه لاحقًا إلى فصيلة المنية.

وكذلك، اتُّخذت الإجراءات المسلكية اللازمة في حق العنصر لعدم قيامه بالتدابير المناسبة لوضع حدّ للإهانات والشتائم، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الامن

الداخليّ:

توقيف

مواطن

مقابل

سرايا

قائمقامية

المنية

عناصر

أمنية

والضابط

المسؤول

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-19

قوى الأمن السورية توقف مسؤولا في خلية ضالعة بمقتل ثلاثة من عناصرها

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-21

قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيه بجرم سرقة من داخل مبنى في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-04

الجيش اللبنانيّ: تمكنا من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور وسلمناها بتسليمها إلى قوى الأمن الداخليّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

قوى الامن توقف فلسطينيّاً أطلق النار وروّع المواطنين في طريق الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
14:37

اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات

LBCI
أخبار لبنان
14:13

وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-28

تسنيم: خلافاً لما تزعمه بعض المصادر الغربية فإن نص المذكرة المحتملة لم يُحسم بعد حتى هذه اللحظة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

فون دير لاين: التطورات في إيران مثيرة للقلق البالغ ونحن على اتصال وثيق بشركائنا في المنطقة ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بحماية الأمن والاستقرار الإقليميين

LBCI
أخبار لبنان
14:13

وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-14

الرئيس عون: آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أحمد، عمر وغيرهما... لمن سيصوّت العرب الأميركيون في الانتخابات النصفية الأميركية؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:17

منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها

LBCI
فنّ
06:55

الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
03:28

"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...

LBCI
أمن وقضاء
03:30

نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة

LBCI
حال الطقس
03:44

استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
06:05

شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه

LBCI
خبر عاجل
06:49

إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More