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مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

أخبار لبنان
2026-11-03 | 02:26
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مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل
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مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

دعت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2026، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع، وآلات الدفع الإلكتروني (POS MACHINE) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة (O.M.T) لتحويل الأموال.  

ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، أصدرت المؤسسة القرارات الآتية:

1. الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.

2. تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026، خلال فترة أقصاها شهر كانون الأول 2028.

3. تسهيل عمليات حصول المشتركين السابقين من أصحاب الذمم على اشتراكات جديدة، مع إمكانية تسديد المبالغ المتوجبة عليهم على دفعات لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بالنسب الآتية:

• 28%  لاشتراكات المياه بالعيار.

• 15%  لاشتراكات المياه بالعداد.

5. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.

6. تخفيض بدل تجديد الاشتراك الموقت بنسبة 90%.

7. تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على قسطين متساويين ومفصلة على الشكل التالي: 

• يُسدد القسط الأول قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

• يُسدد القسط الثاني قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026.  

8. فيما خص إصدار العام 2026، فإن المهلة القصوى المحددة لتسديدها هي تاريخ 31/12/2026؛ حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة 2% شهرياً اعتباراً من تاريخ 02/01/2026.  

وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان والمبادرة إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم من دون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات منها، تطبيقاً للمادة 24 من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005، تحت طائلة نزع أجهزة التوزيع عن الشبكة في حال التخلف عن الدفع.  

واعتبرت هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك، ويُعدّ قاطعاً لمهلة مرور الزمن.

أخبار لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان

تسديد

البدلات

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