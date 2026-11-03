وزارة الاقتصاد: توقف العمل موقتًا بالنظام الإلكتروني في مصلحة حماية الملكية الفكرية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه تمهيدًا لبدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد في مصلحة حماية الملكية الفكرية، "توقّف العمل موقتًا بالبرنامج الإلكتروني الحالي من ٥ إلى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ ضمنًا، لإتمام نقل البيانات إلى النظام الجديد.