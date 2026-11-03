قائد الجيش يزور البحرين ويشارك في المنتدى الثاني والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026"

قائد الجيش يزور مملكة البحرين بدعوة رسمية من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، ويشارك في المنتدى الثاني والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026"



‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل مملكة البحرين، من تاريخ 30 /10 /2026 ولغاية 1 /11 /2026، بدعوة رسمية من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، وشارك في المنتدى الثاني والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026".



وقد حضر العماد هيكل الحفل الافتتاحي للمنتدى، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد – رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى شخصيات عربية ودولية.



عقد العماد هيكل، على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، عبد الله الدردري، أمين السر البرلماني لوزير الدفاع الألماني Dr Nils Schmid، مستشار الأمن القومي ومدير المخابرات في جمهورية قبرص Tasos Tzionis، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط Michael P. DiMino IV، مدير السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الوطني في جمهورية ليتوانيا، Dr Vaidotas Urbelis، ممثل رئيس أركان الجيوش الفرنسية Rear Admiral Yannick Bossu.



وخلال هذه اللقاءات، تم عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون ودعم المؤسسة العسكرية، وجرى التشديد على أهمية جهود الجيش للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وسط التحديات الكبيرة الراهنة.