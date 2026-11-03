سلام استقبل لاوندس... وبحثٌ في دور أمن الدولة في الكشف عن المخالفات وشبهات الغش في المواد الغذائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في اجتماع خُصّص لمتابعة الإجراءات التي جرى البحث فيها خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد أمس بشأن حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش في المواد الغذائية.



وجرى البحث في دور المديرية العامة لأمن الدولة، ولا سيما في الكشف عن المخالفات وشبهات الغش في المواد الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والوزارات والإدارات المعنيّة، وبإشراف النيابة العامة التمييزية، بما يضمن تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.