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كنعان: لم نجد ضرائب جديدة في فصل التعديلات الضريبية بل مهل وتسهيلات للمكلفين
أخبار لبنان
2026-11-03 | 07:04
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كنعان: لم نجد ضرائب جديدة في فصل التعديلات الضريبية بل مهل وتسهيلات للمكلفين
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أن "البحث وصل إلى المادة 40 من فصل التعديلات الضريبية، مؤكداً أنه " لم يتم حتى الآن العثور على ضرائب جديدة ضمن المواد التي جرت مناقشتها، بل تركزت التعديلات على منح مهل وتسهيلات للمواطنين الذين يسددون ضرائبهم".
ونوه كنعان بـ"عمل النواب وبالتعاون القائم مع وزارة المال"، مشيداً ب"الجهود المبذولة في دراسة المواد ومناقشتها".
أخبار لبنان
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