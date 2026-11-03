جولة ميدانية لوزير الزراعة في منطقتَي البقاع والهرمل

قام وزير الزراعة نزار هاني بجولة ميدانية في منطقتَي البقاع والهرمل، تضمّنت افتتاح منشآت ومراكز زراعية، في إطار دعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنمية الزراعية والريفية.



كما يبحث وزير الزراعة مع مزارعي العنب والمصدّرين تحديات القطاع وآفاق تسويق الإنتاج وتصديره.