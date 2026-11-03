معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

أفادت معلومات للـLBCI بأن مصرف لبنان عمّم على موظفيه والمستفيدين من التغطية الطبية قراراً يقضي بتعليق جميع الموافقات والتغطيات الطبية لدى مستشفى الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني (LMC).وفي السياق، أفادت مصادر مصرف لبنان بأن المركزي يُصدر بصورة دورية تعاميم وتنبيهات إلى موظفيه بشأن الجهات والأفراد المدرجين على لوائح العقوبات الدولية.ولفتت المصادر للـLBCI، الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الممارسات الإدارية والرقابية الاعتيادية التي يعتمدها المصرف، ولا ينطوي على أي دلالات سياسية أو اعتبارات أخرى من أي نوع.وقالت: "مصرف لبنان لا يأخذ مثل هذه الاعتبارات في الحسبان في تعامله مع موظفيه، بل يلتزم التزاماً صارماً بالقوانين والمحظورات التي يفرض التقيد بها على الجهات الخاضعة لرقابته، ويحرص على تطبيقها على موظفيه بالصرامة نفسها، انطلاقاً من مبدأ أن المصرف ملزم باحترام القواعد التي يفرضها على الآخرين، من دون أي استثناء أو تمييز".