رجي الى كندا في زيارة رسمية

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى كندا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيرته الكندية أنيتا أناند وعددًا من المسؤولين الكنديين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.