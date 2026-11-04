الصدي التقى مديرة "الأنروا": على المخيمات تسديد مستحقات مؤسسة الكهرباء وإلا سيتم قطع التيار

التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" في لبنان دوروثي كلاوس، يرافقها رئيس مكتب الشؤون القانونية في الوكالة جوليان إلديرفيلد.



ودعا الصدي إلى "إيجاد آلية لضمان تسديد الفواتير المستقبلية للمخيمات الفلسطينية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل منتظم".



كما طالب بأن "تلتزم المخيمات تسديد المستحقات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة الكهرباء، وإلا سيتم قطع التيار، كما تقرر في اجتماع مجلس الإدارة".