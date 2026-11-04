المستشار القانوني لمفتي بعلبك الهرمل ومحامي صليبا يردّان على تقرير الـLBCI

ردّا على ما نشر في تقرير للـLBCI أمس والذي تناول موضوع توقيف أحد الأشخاص المتهم في تورّطه بعمليّات احتيال وانتحال صفة محامٍ، اعترض المحامي أحمد وهبة على إقحام اسم مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في التقرير. وقال وهبة المستشار القانوني للمفتي والوكيل القانوني لآدم الرفاعي، إنّ موكّله مطلوب الاستماع إليه بصفة شاهد.



من جهته، نفى المحامي علي نسيم أحمد الحاج الاتهامات التي أوردها التقرير بحقّ موكّله إيلي صليبا، ورفض ما وصفه بمحاكمته إعلامياً، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيق.