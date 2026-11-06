الرئيس عون تسلّم من وزير الاتصالات الطوابع التذكارية الصادرة تخليدًا لزيارة البابا لاوُن الرابع عشر الى لبنان

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تسلّم من وزير الاتصالات شارل الحاج الطوابع التذكارية التي صدرت تخليدًا لزيارة البابا لاوُن الرابع عشر لبنان، في حضور المدير العام للبريد محمد يوسف، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "ليبان بوست" أندريه الرامي، ونائب الرئيس شادي مغامس.