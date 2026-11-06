أمن الدولة: توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية لمخالفتهم الشروط القانونية والتنظيمية

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في بيروت، بتهمة مخالفة الشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.



وأوضحت المديرية في بيان أنّ دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية نفّذت الإجراءات بتاريخ 5/11/2026، بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، وأحضرت المخالفين إلى قسم الاستعلام والتحقيق.



وكشفت التحقيقات الأولية أنّ صاحب مولّد في محلة بربور (أ. م.) لم يستكمل تركيب العدادات للمشتركين، فيما لم يتقيّد صاحب مولّد في الزيدانية (و. ص.) بالتسعيرة الرسمية. أما صاحب كابل كهربائي في رأس بيروت (م. س.) فباع الكهرباء من دون إصدار إيصالات، بينما لم يستكمل صاحب مولّد في رأس النبع – شارع عمر بن الخطاب (ع. ش.) تركيب العدادات.



وجرى توقيف المعنيين 24 ساعة على أن تُراجَع النيابة العامة مجدداً بعد انقضاء المهلة، فيما تُرك (ع. ش.) رهن التحقيق نظراً لوضعه الصحي وبعد توقيعه تعهّداً.



وأكدت المديرية أنها تواصل ملاحقة المخالفات في قطاع المولدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين والتزاماً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.