سلام يستقبل مجلس إدارة كهرباء لبنان الجديد ويبحث معه سبل النهوض بالمؤسسة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الجديد، برئاسة نسيب نصر.وبعد اللقاء، أوضح نصر أنّ الزيارة بروتوكولية لشكر الرئيس سلام على تعيين المجلس الجديد، مشيراً إلى أنّ الوفد استمع إلى توجيهات رئيس الحكومة بشأن الحلول التي يعمل المجلس على بلورتها للنهوض بالمؤسسة، ولا سيما في ما يتعلق بالتعرفة، وزيادة الإنتاجية، والمعامل، فضلاً عن تحسين الجباية.