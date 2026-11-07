مصرف الإسكان يطلق منتجًا تمويليًا جديدًا للمنازل الجاهزة

أعلن مصرف الإسكان عن إطلاق منتجه السكني الجديد المخصّص لتمويل المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، اعتباراً من يوم الإثنين 9 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والتواصل في مصرف الإسكان، "يأتي هذا القرض الجديد استكمالاً لمسيرة المصرف في ابتكار حلول سكنية عملية وعصرية، تستجيب لحاجات المواطنين اللبنانيين وتواكب التطورات الحديثة في قطاع البناء والإسكان".

وقال: يهدف البرنامج إلى إتاحة فرص إضافية أمام اللبنانيين لتملّك منازل جاهزة، وفق شروط ومعايير تمويلية يحددها المصرف، مع مراعاة المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المعمول بها.

ولفت البيان إلى أن "مصرف الإسكان سيعلن لاحقاً عن التفاصيل المتعلقة بشروط الاستفادة من القروض وآليات تقديم الطلبات، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة لدى المصرف".