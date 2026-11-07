الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
جابر شارك بـ"Cairo ICT" في القاهرة: تحديث الأنظمة المالية وتوظيف التكنولوجيا لتحسين إدارة المال العام
أخبار لبنان
2026-11-07 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جابر شارك بـ"Cairo ICT" في القاهرة: تحديث الأنظمة المالية وتوظيف التكنولوجيا لتحسين إدارة المال العام
استهلّ وزير المالية ياسين جابر مشاركته في معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، في القاهرة، بحضور افتتاح المعرض إلى جانب رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي أُقيم الحدث برعايته، وجال في أقسامه واطّلع على الحلول والتقنيات المعروضة. كما شارك في افتتاح المؤتمر، الذي حضره عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في عدد من دول المنطقة.
وكانت لجابر سلسلة جلسات نقاش تناولت سبل تحديث أنظمة وزارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة. وذلك بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمسشارتين كلودين كركي وريما فرح.
وقد ركزت المناقشات على الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى أنظمة إلكترونية مترابطة، تتيح الحصول على معلومات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، وتساعد الوزارة على متابعة الإيرادات والنفقات، وإدارة الخزينة وتنفيذ الموازنة بكفاءة أكبر.
كما وتناولت تطوير الربط بين مختلف الأنظمة المالية، بما يسهّل تبادل البيانات بين الإدارات ويحدّ من تكرار إدخال المعلومات، إلى جانب توسيع استخدام المعاملات الإلكترونية وأتمتة العمليات المحاسبية وإعداد التقارير.
كما جرى البحث في تحديث التصنيفات والحسابات الحكومية وفق المعايير الدولية، لتوفير صورة أوضح وأكثر دقّة عن الوضع المالي للدولة.
وقد حضر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في صلب النقاشات، بوصفهما أداتين لدعم فهم تطوّر الإيرادات والنفقات، وتوقّع الاتجاهات المالية والكشف المبكر عن الاختلالات، بما يعزّز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرارات المتعلّقة بإدارة الموارد العامة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن مسار تحديث الإدارة المالية، الذي يتجاوز تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، ليشمل تطوير آليات العمل والرقابة والتخطيط، وربط التحوّل الرقمي بأهداف الإصلاح المالي: إدارة أكثر كفاءة وشفافية للمال العام، وإجراءات أسرع، وبيانات موثوقة تدعم القرار.
وعقد الوزير جابر اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية المصري احمد كجك بحضور أعضاء الوفد المرافق، مع كبار مسؤولي الوزارة بحثت في التعاون بين لبنان ومصر في المواضيع ذات الصلة.
أخبار لبنان
بـ"Cairo
القاهرة:
تحديث
الأنظمة
المالية
وتوظيف
التكنولوجيا
لتحسين
إدارة
المال
العام
التالي
مهرجان "بيروت ترنّم" يطلق نسخته الـ19 ببرنامج موسيقي متنوع يمتد من 1 إلى 23 كانون الأول
توقيف شخصين في كسروان لإدارتهما مزرعة ومسلخاً للخنازير من دون تراخيص ومقومات صحية سليمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-10
جابر وقع اتفاقية بـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للتحول الرقمي: تحديث الإدارة والخدمات العامة
أخبار لبنان
2026-08-10
جابر وقع اتفاقية بـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للتحول الرقمي: تحديث الإدارة والخدمات العامة
0
اقتصاد
2026-09-08
"المالية": تحويل المساعدات المدرسية الى متقاعدي قوى الامن والامن العام الى مصرف لبنان
اقتصاد
2026-09-08
"المالية": تحويل المساعدات المدرسية الى متقاعدي قوى الامن والامن العام الى مصرف لبنان
0
أخبار دولية
2026-11-03
مقابلات توظيف وهمية وشيفرات خبيثة وراء اختراق "باينانس"
أخبار دولية
2026-11-03
مقابلات توظيف وهمية وشيفرات خبيثة وراء اختراق "باينانس"
0
اقتصاد
2026-08-11
تقرير لوزارة الخارجية الأميركية: هذه هي الخطوات التي يمكن للبنان اتخاذها لتحسين الشفافية المالية
اقتصاد
2026-08-11
تقرير لوزارة الخارجية الأميركية: هذه هي الخطوات التي يمكن للبنان اتخاذها لتحسين الشفافية المالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-09-07
مصرف لبنان: تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات المموّلة بموجب أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116
اقتصاد
2026-09-07
مصرف لبنان: تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات المموّلة بموجب أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116
0
فنّ
2026-10-26
لأول مرة في لبنان... النجم العربي رامي صبري في حفل استثنائي منتظر خلال شهر كانون الثاني!
فنّ
2026-10-26
لأول مرة في لبنان... النجم العربي رامي صبري في حفل استثنائي منتظر خلال شهر كانون الثاني!
0
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
0
أخبار لبنان
2026-08-18
وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس
أخبار لبنان
2026-08-18
وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
2
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
3
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
4
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
6
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
7
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
8
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More