جابر شارك بـ"Cairo ICT" في القاهرة: تحديث الأنظمة المالية وتوظيف التكنولوجيا لتحسين إدارة المال العام

استهلّ وزير المالية ياسين جابر مشاركته في معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، في القاهرة، بحضور افتتاح المعرض إلى جانب رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي أُقيم الحدث برعايته، وجال في أقسامه واطّلع على الحلول والتقنيات المعروضة. كما شارك في افتتاح المؤتمر، الذي حضره عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في عدد من دول المنطقة.



وكانت لجابر سلسلة جلسات نقاش تناولت سبل تحديث أنظمة وزارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة. وذلك بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمسشارتين كلودين كركي وريما فرح.



وقد ركزت المناقشات على الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى أنظمة إلكترونية مترابطة، تتيح الحصول على معلومات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، وتساعد الوزارة على متابعة الإيرادات والنفقات، وإدارة الخزينة وتنفيذ الموازنة بكفاءة أكبر.



كما وتناولت تطوير الربط بين مختلف الأنظمة المالية، بما يسهّل تبادل البيانات بين الإدارات ويحدّ من تكرار إدخال المعلومات، إلى جانب توسيع استخدام المعاملات الإلكترونية وأتمتة العمليات المحاسبية وإعداد التقارير.



كما جرى البحث في تحديث التصنيفات والحسابات الحكومية وفق المعايير الدولية، لتوفير صورة أوضح وأكثر دقّة عن الوضع المالي للدولة.



وقد حضر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في صلب النقاشات، بوصفهما أداتين لدعم فهم تطوّر الإيرادات والنفقات، وتوقّع الاتجاهات المالية والكشف المبكر عن الاختلالات، بما يعزّز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرارات المتعلّقة بإدارة الموارد العامة.



وتندرج هذه المناقشات ضمن مسار تحديث الإدارة المالية، الذي يتجاوز تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، ليشمل تطوير آليات العمل والرقابة والتخطيط، وربط التحوّل الرقمي بأهداف الإصلاح المالي: إدارة أكثر كفاءة وشفافية للمال العام، وإجراءات أسرع، وبيانات موثوقة تدعم القرار.



وعقد الوزير جابر اجتماعاً مطولاً مع وزير المالية المصري احمد كجك بحضور أعضاء الوفد المرافق، مع كبار مسؤولي الوزارة بحثت في التعاون بين لبنان ومصر في المواضيع ذات الصلة.