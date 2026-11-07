مهرجان "بيروت ترنّم" يطلق نسخته الـ19 ببرنامج موسيقي متنوع يمتد من 1 إلى 23 كانون الأول

أطلق مهرجان بيروت ترنّم بنسخته التاسعة عشرة والذي يجمع برنامجه لهذا العام الموسيقى الكلاسيكية، الطرب والموسيقى الصوفية اضافة الى الجاز والتراث، وذلك بمشاركة موسيقيين من لبنان واسماء عالمية وجوقات لبنانية عريقة.



ويمتد المهرجان من الاول من كانون الاول حتى 23 منه.

















