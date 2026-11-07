مكتب سلام: رعاية رئيس الحكومة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي لا تعني تنظيمه أو اختيار المشاركين فيه

استغرب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام "خلط البعض، من جهة، بين رعاية رئيس الحكومة لمؤتمر علمي في إحدى الجامعات المعروفة حول موضوع بأهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، الأمر الذي يستحق كل رعاية وتقدير، وبين تنظيم أعمال المؤتمر وإعداد قائمة المشاركين فيه، من جهة أخرى، والتي بطبيعة الأمر لا علاقة له أو للحكومة بها من قريب أو بعيد.



