اتصال بين سلامة والحجار يوقف الأعمال في المنطقة الأثرية في نهر الكلب

أجرى وزير الثقافة غسان سلامة اتصالًا مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار طالبا منه "التدخل الفوري لايقاف الأعمال في المنطقة الأثرية في نهر الكلب".



وأكدت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار في بيان، أن الوزير الحجار "سارع الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تلك الأعمال".



كما أكدت أنها "لم تصدر ترخيصاً بالإنشاءات الخاصة بالقاعدة الإسمنتية المزمع استخدامها لحمل سارية للعلم اللبناني، بالقرب من الموقع الأثري في نهر الكلب.كما سبق وأُوقفت الأعمال التي كانت قائمة في المنطقة نفسها بتاريخ 15 تشرين الثاني 2025، على خلفية المخاوف من تنفيذ إنشاءات بالقرب من النقوش التاريخية في الموقع، وضرورة الحفاظ على سلامته الأثرية وقيمته التراثية".



كما اكدت أنه "لم يُرسل إلى النيابة العامة أي إشعار يجيز استئناف الأعمال، كما أبلغت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضمان عدم استئناف الأعمال، ما دام قرار وقفها لا يزال سارياً".



وأكدت مجدداً "التزامهما بصون التراث الأثري في نهر الكلب"، داعية إلى احترام القوانين والتدابير المعمول بها.