الزين إلى باريس بدعوة من اليونسكو لإلقاء المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم

غادرت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى باريس، تلبيةً لدعوة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، لإلقاء المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم (CSAR)، الذي يُعقد في العاشر من تشرين الثاني الجاري في العاصمة الفرنسية، بعنوان: "العلم، السلطة والمساءلة في زمن الحقيقة التعددية".



وتأتي دعوة الزين انطلاقاً من تجربتها التي تجمع بين البحوث والسياسات العلمية والعمل الحكومي، وخبرتها في الربط بين هذه المجالات، بما يتيح إضاءة التحدّيات التي تواجه منظومات المشورة العلمية ودور الأدلة العلمية في توجيه السياسات العامة وصنع القرار، وفق ما أشارت إليه اليونسكو في دعوتها.



وتستند هذه التجربة إلى مسار علمي وأكاديمي في مجال العلوم الكيميائية النووية، حازت خلاله على براءتي اختراع، وإلى مشاركتها في عدد من المجالس العلمية الدولية، وتولّيها الأمانة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وصولاً إلى تولّيها وزارة البيئة. كما وترؤسها للجنة العلوم في المؤتمر العام لليونسكو عام ٢٠٢٣.



وستتناول الزين في محاضرتها تجربتها في العمل عند تقاطع العلم والسياسات العامة، والموازنة بين المصالح وتقييم الأدلة العلمية، والدروس المستخلصة من مسيرتها في البحث العلمي والمؤسسات العلمية والعمل الحكومي، ولا سيّما في مواجهة التحدّيات البيئية في السياق اللبناني.



كما ستتطرّق إلى تجربتها كامرأة في أوساط يهيمن عليها الرجال، وما تطرحه هذه التجربة من تحدّيات في المجالين العلمي والحكومي.