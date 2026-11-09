الراعي افتتح أعمال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: نؤكّد تمسّكنا برسالة لبنان وبضرورة صون العيش المشترك

افتُتحت صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، أعمال الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، التي تستمر حتى الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي، تحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات"، بمشاركة رئيس المجلس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا ممثلا البابا لاون الرابع عشر، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف الاول العبسي، بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، والأساقفة أعضاء المجلس، والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات من مختلف الطوائف الكاثوليكية، ورؤساء اللجان الأسقفية



وألقى البطريرك الراعي كلمة الافتتاح، قائلا: "إنّ الأزمات التي نعيشها ليست مجرّد تحدّيات ينبغي تجاوزها، بل هي دعوة إلى اكتشاف ما يطلبه الروح القدس من الكنيسة في هذه المرحلة. فالكنيسة لا تنتظر انتهاء العواصف لكي تواصل رسالتها، بل تشهد لحضور المسيح وسطها، وتحوّل جراح التاريخ إلى مواضع لحضور النعمة. فإنّ التجديد الكنسي الحقيقي لا يقوم على تبديل الأشكال الخارجية، بل على تجلّي محبّة الله في حياة الكنيسة. ومن هنا، نتأمّل في أربعة أبعاد أساسية لتجديد الكنيسة: شهادة الإيمان، شهادة الرجاء، شهادة المحبّة، والشركة السينودسية".



وفي ما يتعلق بشهادة الإيمان، قال: "في لبنان، حيث تتقاطع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التحوّلات الثقافية والروحية، تبقى مسؤوليتنا أن نحفظ للإيمان قدرته على إنارة الضمائر. وتؤدّي العائلة والمدرسة والجامعة والرعية دورًا أساسيًا في تنشئة إنسان مؤمن، حرّ في ضميره، ثابت في قيمه، ومسؤول في مجتمعه. فالكنيسة لا تقاس رسالتها بمقدار حضورها الاجتماعي، بل بمقدار ما يثمر حضورها إنسانًا مؤمنًا، أمينًا لله وللإنسان".



وعن شهادة الرجاء، فأشار الراعي الى أن الرجاء المسيحي ليس تفاؤلًا عابرًا، ولا انتظارًا سلبيًا لتحسّن الظروف، بل فضيلة إلهية تنبع من قيامة المسيح، وتحوّل المستقبل إلى وعد إلهي ومسؤولية إنسانية. وقال: "في وطننا لبنان، حيث يواجه الشباب قلق المصير، وتعاني العائلات أعباء الحياة، وتثقل الهجرة قلب المجتمع، فإنّ رسالة الكنيسة هي أن تكون أمًّا ترافق أبناءها، وصوتًا يدافع عن حقوقهم، وقوّة روحية وأخلاقية تساهم في الدفاع عن كرامتهم، وعن حقّهم في التربية والاستشفاء والعمل والحياة الكريمة".



وأضاف: "نؤكّد تمسّكنا برسالة لبنان، وبضرورة صون العيش المشترك، وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات، وحماية الحرّيات والكرامة الإنسانية. فالرجاء الذي لا يتحوّل إلى التزام يبقى أمنية، أمّا الرجاء المستمدّ من القيامة فيمنحنا القدرة على البناء، حتى عندما تبدو التحدّيات كبيرة".



أما عن شهادة المحبّة، فقال: "إنّ الإيمان الذي لا يثمر محبّة يبقى ناقص الشهادة، والرجاء الذي لا يلامس جراح الإنسان يفقد قدرته على الإقناع. ولذلك، تبلغ رسالة الكنيسة ملأها عندما تتحوّل الحقيقة التي تعلنها إلى محبّة يعيشها الإنسان ويختبرها". وأشار الى أن "مؤسساتنا التربوية والاستشفائية والاجتماعية والخيرية ليست مجرّد أطر لتقديم الخدمات، بل امتداد ملموس لمحبّة المسيح الراعي الصالح، وحضور الكنيسة حيث يحتاج الإنسان إلى من يصون كرامته ويدافع عن حياته".



وعن الشركة السينودسية، قال الراعي: "إنّ السينودسية لا تنتقص من المسؤولية الرسولية التي ائتمننا المسيح عليها، بل تعمّق ممارستها في روح الشركة والإصغاء والتمييز. وهي تدعونا إلى تثمين المواهب التي أغنى بها الروح القدس شعبه، وإلى تعزيز التكامل بين الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين، لكي تصبح المشاركة قوّة في الرسالة، والشركة شهادة للوحدة. فإنّ مصير البشر مترابط، وإنّنا أعضاء في جسد واحد، وإنّ أحدًا لا يستطيع مواجهة الحياة منعزلًا، لأنّ الأخوّة هي الطريق إلى بناء مستقبل مشترك".



مداخلات



عقب كلمة البطريرك الراعي، كانت مداخلات لأصحاب الغبطة البطاركة، فتوقّف البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان عند مفهوم الكنيسة السينودسية، مؤكّدًا أنّ المشاركة لا تعني تقاسم السلطة، بل تعزيز الشركة وروح الخدمة والعمل المشترك داخل الكنيسة ومع الكنائس الشقيقة.



من جهته، شدّد البطريرك يوسف العبسي على أهمية تثبيت الإيمان ونقله إلى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى التحدّيات التي يفرضها تنامي الإلحاد، وضرورة اعتماد أساليب متجدّدة لنقل الإيمان، تقوم على جاذبية الشهادة المسيحية وحياة الشخص الذي ينقل البشارة، لا على تقديم المعلومات الدينية فحسب.



أما البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، فتوجّه بالشكر إلى البطريرك الراعي على كلمته الافتتاحية وما حملته من توجّهات لتجديد حياة الكنيسة ورسالتها



بورجيا



وكانت كلمة للسفير بورجيا أشار فيها الى أن قداسة البابا لاون الرابع عشر يحمل في قلبه محبةً خاصة للكنيسة وللشعب اللبناني بأسره، ويُبقي في قلبه وصلواته الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها المنطقة حاليًا، ولا سيّما هذا البلد".



وأشار الى أن البابا لاون الرابع عشر وضع من بداية حبريته تعزيز السلام في صميم رسالته، قائلا: "ندرك اليوم مدى حاجة العالم الملحّة إلى السلام وأهميته البالغة.



وتابع: "في ما يتعلّق تحديدًا بشرقنا الأوسط العزيز، وكما ذكّر البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، لا بدّ من اعتماد مواقف جديدة، ورفض منطق العنف والانتقام، وتجاوز الانقسامات بين الشعوب والأمم، وفتح صفحات جديدة عنوانها المصالحة والسلام. لقد سلكنا طويلًا طريق العداء المتبادل والحرب، وكانت نتائجه المؤسفة واضحة للجميع. لقد آن الأوان لتغيير الاتجاه، ولتربية القلوب والعقول على السلام. وينبغي أن يشمل ذلك جميع المستويات، الصغيرة والكبيرة، الشخصية والجماعية، وبين الجماعات، وكذلك السياسية والاجتماعية، لأنّ السلام يُبنى من خلال الأمور الصغيرة كما من خلال المبادرات الكبرى".



وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يبني السلام بمفرده، إذ يتطلّب ذلك دائمًا عملًا جماعيًا على مستويات مختلفة. وقال: "تؤدّي الأديان دورًا حاسمًا في تربية القلوب والعقول على السلام، ويمكنها أن تكون مراكز فاعلة لتعزيز الاحترام والمصالحة والغفران. وفي بلد كلبنان، حيث تعيش جماعات متعدّدة معًا، يكتسب العمل المشترك من أجل السلام أهميةً بالغة. فلقاءات التفكير والتأمّل، والمبادرات المشتركة من أجل السلام، ولا سيّما في مجال المحبة، يمكن أن تشكّل وسائل فعّالة في السعي إلى تحقيق السلام، وأن تقدّم قبل كل شيء شهادةً لحياة مشتركة تقوم على التضامن والاحترام والاستقبال المتبادل".



وأشار السفير البابوي الى أنّ "الأزمة الاقتصادية المستمرّة منذ سنوات، والحرب التي اندلعت وما خلّفته من دمار في قرى عديدة واحتلال إسرائيل جزءًا من المنطقة الحدودية، ونزوح أعداد كبيرة من سكان الجنوب إلى مناطق أكثر أمانًا في البلاد، وما نتج عن ذلك من فقدان فرص العمل والمساكن، إضافةً إلى عزلة الذين تمكّنوا من البقاء في الجنوب، والصعوبات التي يواجهها المزارعون حاليًا في مزاولة أعمالهم، كلّها عوامل أدّت إلى معاناة إنسانية هائلة وحاجة ماسّة إلى المساعدة والدعم".



ولفت الى أن المطلوب ليس مساعدة مادية فحسب، بل دعم معنوي أيضًا، يساعد الناس على الصمود والبقاء في أرضهم ووطنهم، وعدم فقدان الرجاء". وقال: "لقد كنت، خلال الأشهر الماضية، شاهدًا على تضامن كبير أبدته مؤسسات وأفراد، من داخل الكنيسة وخارجها، في لبنان وفي الخارج. لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به. وينبغي لكل واحد منّا، نحن الحاضرين هنا اليوم، أن يسأل نفسه: ماذا فعلتُ لدعم إخوتنا المحتاجين؟ جميع إخوتنا، لأنّ المحبة المسيحية لا تسأل عن الهوية أو الانتماء. وماذا يمكنني أن أفعل بعد، لكي أترجم ذلك إلى أعمال ملموسة؟ لقد تسلّمتم اليوم نداءً صادرًا عن القرى المسيحية في الجنوب، وهو نداء لا يجوز أن يبقى من دون جواب، بل يتطلّب منّا جميعًا تدخّلًا ومبادرات تضامن ملموسة".



تابع السفير البابوي: "لقد تابع الأب الأقدس والكرسي الرسولي، حتى اليوم، باهتمام بالغ الأحداث الجارية في الجنوب، من خلال عمل ديبلوماسي متواصل لدعم مطالب القرى. وقد أرسل البابا لاون الرابع عشر، في مناسبتين، شحنات من الأدوية وُزّعت على الجماعات المسيحية والإسلامية على حدّ سواء، بواسطة كاريتاس وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل". كما موّل، من خلال دائرة خدمة المحبة، عددًا من المشاريع. من جهتها، طلبت دائرة الكنائس الشرقية، ولا سيّما خلال اجتماع هيئة "رواكو" (ROACO) في حزيران، من المؤسسات الخيرية الكاثوليكية المختلفة زيادة دعمها للبنان. وقدّمت السفارة البابوية، بفضل التبرّعات التي جمعتها، مساعدات إنسانية طارئة".

