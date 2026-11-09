معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل

بعد نحو عامين على تدميره من قبل العدو الإسرائيلي، أُعيد إفتتاح معبر العبودية – الدبوسية الحدودي بين لبنان وسوريا.وجرت مراسم الافتتاح بقصّ الشريط عند الجسرين الفاصلين بين الحدود اللبنانية والسورية، تلتها جولة للوفدين اللبناني الذي ضمّ وزير الأشغال فايز رسامني، والسوري الذي ضمّ معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية خالد البراد.ويأتي الافتتاح بعد إستكمال التجهيزات من الجانب السوري، بعدما كان الجانب اللبناني قد أتمّ تجهيزاته منذ الرابع من أيلول الماضي.وتكتسب إعادة فتح المعبر أهميةً في استئناف حركة المسافرين والسيارات والشاحنات بين البلدين، وتخفيف الضغط عن معبر المصنع، فضلاً عن أهميته التجارية المستقبلية، إذ يُطرح إحتمال تحوّله إلى ممر لنقل النفط العراقي براً عبر سوريا إلى المرافئ اللبنانية، إلى جانب إمكان استفادة لبنان من مشروع الممر الاقتصادي IMEC بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.هذا وقد افتتح لبنان أيضاً مبنى الجمارك عند الجانب اللبناني، حيث بدأت حركة العابرين الى الجانب السوري تنشط.