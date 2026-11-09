اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار

نقل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من الحوار، قائلا انه اقترح إجراء حوارات جانبية بين كل فريقين يوجد اختلافات بينهما.



وأعلن بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري, أنه تقرر عقد جلسة عامة لمجلس النواب الخميس المقبل، على جدول أعمالها مشاريع قوانين حول الكهرباء والطاقة الشمسية، اضافة الى الاتفاقات الدولية والقروض من البنك الدولي.





