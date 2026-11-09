رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية

أكدت رئيسة جمعية "كلنا عيلة"، كارين الجميّل، عقب جولة على القرى الجنوبية رميش دبل وعين إبل، قوة ارتباط أهالي القرى هذه بأرضهم رغم الظروف الصعبة.