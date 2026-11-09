إنطلاق الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية القطرية بشأن تأمين الكهرباء للبنان

خط وصل جديد، يراهن عليه لبنان، هو الغاز والكهرباء من سوريا، بدفع قطري.



وفي هذا الإطار، إنطلقت في بيروت الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية القطرية بشأن تأمين الكهرباء للبنان وتستمر حتى يوم الأربعاء. وأشارت المعلومات إلى أن المحادثات تتركز على إستكمال الترتيبات والعقود المتعلقة بإستجرار الغاز من سوريا إلى معمل دير عمار في شمال لبنان، وإستجرار الكهرباء من سوريا أيضاً بقوة 300 ميغاوات عبر محطتي كسارة ودير نبوح.

وكشفت المعلومات أن المحادثات المتعلقة بإستجرار الغاز أصبحت في مرحلة متقدمة جداً، ما يؤشر إلى قرب التوصل إلى إتفاق سيجري التوقيع عليه في الدوحة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو صدي.