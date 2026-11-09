صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان

أُقيمت في مرفأ بيروت مراسم رسمية لتسليم مساعدات إنسانية مقدّمة من صربيا إلى الحكومة والشعب اللبناني، بحضور مسؤولين صرب ولبنانيين.