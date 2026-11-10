اعتصام لرابطة اساتذة التعليم الثانوي أمام مبنى وزارة التربيةاعتراضاً على القرار ١٥١٣

نفذت رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية والتعليم اعتراضاً على القرار ١٥١٣ وسياسة الوزارة بدمج الشعب والصفوف والغاء عقود المتعاقدين.



وأكد المعتصمون انهم ضد القرار هذا وقالوا، لن نقبل بضرب المكتسبات.











