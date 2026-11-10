انعقاد مؤتمر للتنمية الاقتصادية في طرابلس برعاية سلام

في طرابلس، انعقد مؤتمر للتنمية الاقتصادية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام.



وركّز المؤتمر على المنطقة الاقتصادية الخاصة ودورها في استقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعين الصناعي والتجاري، وخلق فرص العمل، بما يعزّز موقع طرابلس كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والنقل.