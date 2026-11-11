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قبيسي: على الدولة القيام بواجباتها تجاه الجنوب وأهله
أخبار لبنان
2026-11-11 | 00:57
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قبيسي: على الدولة القيام بواجباتها تجاه الجنوب وأهله
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "الدولة مطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها وواجباتها تجاه الجنوب وأهله، والعمل على تأمين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف اعتداءاته والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".
كلام قبيسي جاء خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في حسينية بلدة حبوش.
استهل النائب قبيسي كلمته بالتأكيد أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون الاستقرار الداخلي يشكلان أولوية وطنية"، مشيداً بـ" الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري لإجهاض محاولات إثارة الفتن والانقسامات بين اللبنانيين".
وأشار إلى أن "الأولوية في الجنوب تتمثل في عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أن "ما يمارسه العدو من اعتداءات وتدمير ليس إلا سياسة انتقامية تهدف إلى بث الخوف في نفوس أبناء الجنوب، وتعويض خسائره التي تكبدها خلال مواجهاته في لبنان".
وشدد على أن "المرحلة الراهنة تستدعي وحدة الموقف الوطني والتمسك بحقوق أهل الجنوب"، معتبرًا أن "اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا إلا بعودة أبنائهم إلى قراهم، وأن تتحمل الدولة اللبنانية كامل مسؤولياتها تجاههم"، لافتاً إلى أن "الشعارات والمواقف السياسية، وما رافقها من مفاوضات واتفاقات، لم تؤدِّ حتى الآن إلى أي نتائج ملموسة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام وقف إطلاق النار".
وانتقد قبيسي ما وصفه بـ "الاستخفاف الإسرائيلي بموقف الدولة اللبنانية"، معتبراً أن "الحديث عن تحويل إحدى البلدات اللبنانية إلى منطقة تجريبية لاختبار قدرات الجيش اللبناني أمر مرفوض، ويشكّل استهدافاً للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية وهيبتها، كما يطعن في جدوى المسار التفاوضي الذي لم يحقق أي تقدم فعلي".
ورأى أن "المطلوب اليوم إعادة النظر في مسار التعاطي مع هذه الاعتداءات، والتمسك بوحدة الموقف الداخلي، حفاظاً على تضحيات الشهداء وتاريخ الجنوب وما قدمه أبناؤه، والابتعاد عن الخلافات والانقسامات التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "الوقت ليس وقت سجالات أو خلافات داخلية، ولا سيما تلك التي تحمّل المقاومة مسؤولية الأزمات التي يعيشها لبنان"، معتبرًا أن" مثل هذه الطروحات لا تخدم المصلحة الوطنية، بل يستفيد منها العدو في ظل استمرار اعتداءاته، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار وتواصل المفاوضات والاجتماعات".
وختم بالتشديد على"ضرورة توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، والضغط من أجل إلزام إسرائيل الانسحاب الكامل والفعلي من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة فعلية، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وصون سيادة لبنان وكرامة أبنائه".
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