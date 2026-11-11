لبنان يسعى إلى حسم اتفاقات الكهرباء مع قطر قبل زيارة سلام المرتقبة إلى الدوحة...

ذكرت مصادر مطّلعة على المحادثات اللبنانية القطرية في شأن تأمين الكهرباء للبنان، أن الجانب اللبناني يحاول، مع نهاية يوم الجمعة، إنجاز تفاهمات مع الدوحة حول كل المشاريع المطروحة في هذا السياق، بدءًا من استجرار الغاز والكهرباء من سوريا، مرورًا بإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وصولًا إلى مشروع بناء معملين ومحطة تغويز عائمة (FSRU)، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).



ولفتت هذه المصادر إلى أن النقاط التي قد تبقى عالقة ستُناقش على مستوى رئيسَي الحكومتين اللبنانية والقطرية، خلال الزيارة التي يجري الحديث عنها لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الطاقة جو صدي إلى الدوحة، يوم الأحد المقبل.