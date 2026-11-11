كنعان من بعبدا: صون دور الجيش جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الموقف اللبناني الرسمي، بقيادة رئيس الجمهورية، هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله في ظلّ تداعيات الصراعات الإقليمية، ومصلحة لبنان الوطنية هي البوصلة، والحوار ينطلق من ثوابت السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاح المالي والاقتصادي".



ولفت إلى أن "الدولة متمسّكة بحقّها في تحرير أرضها، والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، وصون دوره جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية".



اما في ما يتعلّق بالموازنة، فأكد أن " مسارها التشريعي يسير بشكل جيّد جداً، وموقفنا الرافض لفرض ضرائب يُترجم بالتعاون مع الحكومة ووزارة المال انطلاقاً من المصلحة العامة".



وأشار إلى أن " بعثة من صندوق النقد الدولي موجودة اليوم في لبنان لإجراء مباحثات، وقانون الفجوة المالية يتطلّب توزيع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، فيما كانت معركتنا ولا تزال استرداد حقوق المودعين بما يعيد الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي ويسهم في نهوض القطاع المصرفي".

