سلام: لا سقف للتحقيقات في قضية مجموعة جرد بشري والبترون سوى القانون… وبيروت لن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني

تواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة.



وأكد سلام أن "زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".



كما استنكر بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على "الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة"، ومشددًا على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها".