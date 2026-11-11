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الرئيس عون: بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح

أخبار لبنان
2026-11-11 | 07:11
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الرئيس عون: بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح
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الرئيس عون: بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح

أكّد الرئيس جوزاف عون أنّ القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطنيّ.

وشدد، أمام وفد مبادرة Leaders Club، على أنّ بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح في يدها.

وقال: كما يشمل تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يكون سياديًا ويدّعي حبّه لوطنه، وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة".

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