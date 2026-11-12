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البستاني يدعو إلى تحديث شبكة الطرقات في لبنان ويتابع مع وزير الطاقة معالجة انقطاع الإنارة على طريق ملتقى النهرين – دير القمر
أخبار لبنان
2026-11-12 | 03:32
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البستاني يدعو إلى تحديث شبكة الطرقات في لبنان ويتابع مع وزير الطاقة معالجة انقطاع الإنارة على طريق ملتقى النهرين – دير القمر
شدّد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، على ضرورة إعادة النظر في واقع البنى التحتية وشبكة الطرقات في لبنان، معتبراً أن الحوادث المتكررة والازدحام المروري يكشفان مدى الحاجة إلى تحديث الطرقات بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية والاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، أشار البستاني إلى أن تعطّل شاحنة على طريق بيروت – الشام، وتحديداً عند كوع الكحالة، أدّى إلى زحمة سير خانقة وشلّ حركة المرور لساعات، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار بالاعتماد على بنى تحتية يعود عمرها إلى نحو خمسين عاماً، وشبكة طرقات محدودة صُمّمت لتستوعب أعداد السيارات والشاحنات في ستينيات القرن الماضي.
وأكد أن معالجة هذه المشكلة تتطلب رؤية شاملة لتطوير شبكة النقل، من خلال إعادة دراسة وتنفيذ الأوتوستراد العربي الذي يربط بيروت بالبقاع، وتوسعة أنفاق طريق المطار باتجاه الجنوب، وإيجاد حلّ جذري للازدحام على أوتوستراد الضبية – طبرجا، سواء عبر التوسعة أو إنشاء طريق علوي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكّل ركائز أساسية لتسهيل حركة التنقل وتفعيل النشاط الاقتصادي في لبنان.
وفي سياق متصل، كشف البستاني أنه تواصل مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، وشرح له مشكلة انقطاع الإنارة ليلاً على طريق ملتقى النهرين – دير القمر، حيث يسود الظلام الدامس نتيجة سرقة المصابيح وبطاريات الشحن العائدة لأعمدة الإنارة العاملة على الطاقة الشمسية.
وأوضح أنه طلب من الوزير العمل على صيانة هذه الأعمدة وإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن، نظراً لما يشكّله انعدام الإنارة من خطر على سلامة المواطنين، سواء بسبب احتمال وقوع حوادث السير أو تعرّض سالكي الطريق لأعمال التشليح والسرقة.
ولفت البستاني إلى أن الوزير صدي وعد بالتجاوب ومتابعة الموضوع، تمهيداً لمعالجة المشكلة وإعادة الإنارة إلى الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين ويحدّ من المخاطر التي يواجهونها.
أخبار لبنان
البستاني
الطرقات
لبنان
الإنارة
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