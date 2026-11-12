الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البستاني يدعو إلى تحديث شبكة الطرقات في لبنان ويتابع مع وزير الطاقة معالجة انقطاع الإنارة على طريق ملتقى النهرين – دير القمر

أخبار لبنان
2026-11-12 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البستاني يدعو إلى تحديث شبكة الطرقات في لبنان ويتابع مع وزير الطاقة معالجة انقطاع الإنارة على طريق ملتقى النهرين – دير القمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البستاني يدعو إلى تحديث شبكة الطرقات في لبنان ويتابع مع وزير الطاقة معالجة انقطاع الإنارة على طريق ملتقى النهرين – دير القمر

شدّد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، على ضرورة إعادة النظر في واقع البنى التحتية وشبكة الطرقات في لبنان، معتبراً أن الحوادث المتكررة والازدحام المروري يكشفان مدى الحاجة إلى تحديث الطرقات بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية والاقتصادية الحالية.

وفي هذا السياق، أشار البستاني إلى أن تعطّل شاحنة على طريق بيروت – الشام، وتحديداً عند كوع الكحالة، أدّى إلى زحمة سير خانقة وشلّ حركة المرور لساعات، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار بالاعتماد على بنى تحتية يعود عمرها إلى نحو خمسين عاماً، وشبكة طرقات محدودة صُمّمت لتستوعب أعداد السيارات والشاحنات في ستينيات القرن الماضي.

وأكد أن معالجة هذه المشكلة تتطلب رؤية شاملة لتطوير شبكة النقل، من خلال إعادة دراسة وتنفيذ الأوتوستراد العربي الذي يربط بيروت بالبقاع، وتوسعة أنفاق طريق المطار باتجاه الجنوب، وإيجاد حلّ جذري للازدحام على أوتوستراد الضبية – طبرجا، سواء عبر التوسعة أو إنشاء طريق علوي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكّل ركائز أساسية لتسهيل حركة التنقل وتفعيل النشاط الاقتصادي في لبنان.

وفي سياق متصل، كشف البستاني أنه تواصل مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، وشرح له مشكلة انقطاع الإنارة ليلاً على طريق ملتقى النهرين – دير القمر، حيث يسود الظلام الدامس نتيجة سرقة المصابيح وبطاريات الشحن العائدة لأعمدة الإنارة العاملة على الطاقة الشمسية.

وأوضح أنه طلب من الوزير العمل على صيانة هذه الأعمدة وإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن، نظراً لما يشكّله انعدام الإنارة من خطر على سلامة المواطنين، سواء بسبب احتمال وقوع حوادث السير أو تعرّض سالكي الطريق لأعمال التشليح والسرقة.

ولفت البستاني إلى أن الوزير صدي وعد بالتجاوب ومتابعة الموضوع، تمهيداً لمعالجة المشكلة وإعادة الإنارة إلى الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين ويحدّ من المخاطر التي يواجهونها.

أخبار لبنان

البستاني

الطرقات

لبنان

الإنارة

طريق ملتقى النهرين

دير القمر

LBCI التالي
زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية
طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-01

البستاني تابع أعمال التزفيت والصيانة على طريق كفرحيم – دير القمر

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-07

البستاني يستنكر ملابسات توقيف ثلاثة مواطنين في دير القمر ويدعو إلى تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-26

فريد البستاني يشكر الاتحاد الأوروبي على هبة الـ505 ملايين يورو للبنان: سأتابع كيفية توزيعها وسأطالب بحصة لتشغيل مستشفى دير القمر الحكومي

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-26

النائب فريد البستاني للـLBCI: مستشفى دير القمر الحكومي بحاجة الى موازنة تشغيلية ليفتح أبوابه لخدمة المواطنين ونطالب وزير الصحة بتخصيص هذه الموازنة في أسرع وقت ممكن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته

LBCI
أخبار لبنان
07:19

وزير الثقافة غادر إلى كمبوديا ممثلاً الرئيس عون في القمة الـ20 للفرنكوفونية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:38

زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-21

النبطية بعد وقف إطلاق النار… رصد ميداني لآثار الدمار وفتح الطرقات

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-24

الجيش الإسرائيلي: نجري عملية تمشيط عند الحدود مع #الأردن وسط إغلاق طرق ومحاور عقب رصد حركة لمشبوهين

LBCI
خبر عاجل
2026-11-10

معلومات للـLBCI: السفارة العراقية والسفير العراقي لدى لبنان شخصيا يتابعان موضوع اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت وسط شبهات بتعرضه للاختطاف وهما على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومع عائلة العلواني لمعرفة الملابسات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته

LBCI
أخبار لبنان
04:36

الرئيس نواف سلام: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
03:56

جلسة لمجلس النواب بجدول أعمال كبير...

LBCI
أخبار دولية
02:37

انفجارات هائلة تعطّل ناقلتي نفط

LBCI
أخبار دولية
00:24

وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا للقاء بوتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مراكز البيانات... حين يصطدم سباق الذكاء الاصطناعي باعتراض الأميركيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:00

بعد حادث ابنها... كوليت الحلاني في أول تعليق: "رح حاربك يا شيطان" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
09:56

الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء

LBCI
أمن وقضاء
06:06

تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي

LBCI
أخبار لبنان
15:18

السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني

LBCI
أخبار لبنان
10:03

سلام يلتقي غوتيريش ورئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس الجمهورية العراقية على هامش مشاركته في COP31

LBCI
أخبار لبنان
03:57

خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"

LBCI
حال الطقس
03:18

طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

LBCI
أمن وقضاء
05:10

العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More