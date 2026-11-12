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الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد

أخبار لبنان
2026-11-12 | 08:41
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الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة &quot;معك&quot; بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد
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الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بفخر إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة «معك»، بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد، في خطوة تشكّل محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العامة المستمر في لبنان.

وأُنجز المشروع بالتعاون مع شركة ProIT Solutions  اللبنانية وشركة Intelligencia  الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبالتنسيق مع الفرق المختصة في الأمن العام. ستوفّر المنصة الإلكترونية الجديدة للمواطنين وصولاً رقمياً آمناً إلى مجموعة من خدمات الأمن العام، بما فيها تجديد تصاريح الإقامة، وتقديم طلبات تأشيرات الدخول، وطلبات الحصول على الإفادات. وستُضاف أيضاً خدمة تجديد جوازات السفر في المستقبل القريب، بما يوسّع الخدمات الرقمية التي تتيحها المنصة. وسيستفيد المواطنون كذلك من سهولة إتمام عملية الدفع عبر الإنترنت بأمان وسلاسة باستخدام أي بطاقة مصرفية صادرة محلياً أو دولياً، من خلال بوابة ماستركارد.

وتتوفر بوابة ماستركارد عبر منصة Merchant Cloud، وهي الإطار الموحد والمفتوح الذي طورته ماستركارد لقبول المدفوعات، ويتيح للمؤسسات الوصول إلى مجموعة متكاملة من حلول وخدمات المدفوعات المرنة، بما في ذلك خدمات الوكلاء الأذكياء، وحلول الحماية من الاحتيال، وخدمات التحقق من الهوية، والترميز، وخدمات البيانات والشركاء. وتوفر هذه المنظومة للبنوك والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بنية تحتية متطورة للمدفوعات، مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية في مجال القبول الرقمي للمدفوعات.

وبهذه المناسبة، قال اللواء حسن شقير، المدير العام للأمن العام:» نلتزم في المديرية العامة للأمن العام بمواصلة تطوير خدماتنا والارتقاء بها، وتسهيل أمور المواطنين، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا الدائم على تقديم خدمة عامة حديثة تليق بثقة اللبنانيين. « يعكس إطلاق منصتنا الإلكترونية الجديدة "معك" حرصنا على جعل خدماتنا – بما فيها تجديد الإقامات، وتقديم طلبات تأشيرات الدخول، وطلبات الإفادات – أكثر سهولة وأماناً. ونخطو اليوم خطوة هامّة نحو توفير تجربة رقمية مبتكرة ومواصلة تحديث خدمات الأمن العام."

وقال كل من السيد علي ملحم المدير العام لشركة Pro It Solutions والدكتور يحيى طاهر، المدير العام لشركة Intelligencia: 
"في Intelligencia/Pro IT Solutions ، نصمّم خدمات رقمية تبسّط الإجراءات المعقّدة وتجعل المؤسسات أكثر استجابة لاحتياجات الناس. وساهمنا في تطوير "معك" بوصفها منصة آمنة تتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات الأمن العام عبر الإنترنت. وتؤهّلنا خبرتنا في التحوّل الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم الجيل المقبل من الخدمات العامة الفعّالة والمتاحة في لبنان."

من جهته، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: "تؤدي الحكومات دوراً محورياً في بناء اقتصادات أكثر شمولاً وترابطاً. وفي ماستركارد، نتعاون مع الجهات الحكومية حول العالم بصفتنا مزوداً للتكنولوجيا وشريكاً داعماً لمبادرات التحول الرقمي. ومن خلال تعاوننا مع بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام، نسهم في دعم تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة للمستخدمين عند الاستفادة من الخدمات الحكومية الأساسية في لبنان."

وقال السيد سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر: "نعتز بالشراكة التي تربطنا بالمديرية العامة للأمن العام. واليوم، وبالتعاون مع ماستركارد، نرتقي بهذه الشراكة إلى مستوى جديد من خلال دعم رقمنة خدمات الأمن العام وتمكين المدفوعات الإلكترونية الآمنة والسلسة عبر منصة "معك"، بما يسهم في تعزيز منظومة الحكومة الإلكترونية في لبنان ودعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد."
     
 

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