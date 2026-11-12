الرئيس عون للمجلس الوطني للبحوث العلمية :عملكم مسؤولية وطنية كبرى ومرجع أساسي لإعادة الإعمار والدولة تعتز بقدراتكم وإنجازاتكم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور أسعد عيد، مع وفد من المجلس، حيث تم عرض لنشاطات المجلس ودوره العلمي والوطني، ولا سيما خلال الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.



واطّلع الرئيس عون من الوفد على الجهود التي يبذلها المجلس في رصد وتوثيق الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً في الجنوب، وإعداد الدراسات والخرائط والبيانات العلمية الدقيقة، ووضعها بتصرف الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية، بما يساهم في تقييم حجم الخسائر وتداعيات الحرب على مختلف القطاعات.



وقدّم الوفد إلى رئيس الجمهورية تقريراً يوثّق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى جانب خرائط وبيانات تفصيلية تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالقرى والبلدات والطرقات والبنى التحتية، مشيراً إلى أهمية هذه المعطيات بوصفها مرجعاً علمياً أساسياً يمكن الاستناد إليه في التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار.



وأكد أعضاء الوفد استعداد المجلس لوضع كامل خبراته وقدراته البحثية والعلمية والتقنية بتصرف رئاسة الجمهورية والدولة اللبنانية، والمساهمة في إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار، تستند إلى البيانات الدقيقة والدراسات العلمية، بما يضمن مقاربة منظمة ومدروسة لعملية النهوض والتعافي.



من جهته، أشاد الرئيس عون بالإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس وبالقدرات العلمية المتميزة التي يضمّها، معتبراً "أن ما يقوم به من توثيق للأضرار ووضع المعطيات بتصرف الدولة يشكّل مسؤولية وطنية كبرى وعملاً وطنياً بالغ الأهمية، ولا سيما أن هذه الجهود ستشكّل مرجعاً أساسياً في إعادة الإعمار وإعادة بناء ما دمّرته الاعتداءات الإسرائيلية، وفق رؤية علمية ومنهجية منظمة".



ونوّه رئيس الجمهورية ب"التفاني الذي يبديه الباحثون والعاملون في المجلس، وبساعات العمل الطويلة والجهود الاستثنائية التي يكرّسونها في خدمة لبنان"، مؤكدا "أن الدولة اللبنانية تعتز بكفاءاتهم وبما يحققونه من إنجازات، وأن عملهم يشكّل رسالة تقدير وتشجيع لكل باحث وعالم لبناني يضع علمه وخبرته في خدمة وطنه".



وشكر الرئيس عون أعضاء المجلس، باسم الدولة اللبنانية، على جهودهم، مؤكداً "وقوف الدولة إلى جانبهم وتوفير كل دعم ممكن لتمكينهم من مواصلة رسالتهم الوطنية والعلمية".



كما خصّ بالشكر الدعم المتواصل الذي يقدّمه المجلس لفريق عمل رئاسة الجمهورية، ولا سيما خلال التحضير للزيارات واللقاءات الدولية، من خلال توفير التقارير والبيانات التي توثّق حجم الدمار والخسائر والتداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية للحرب، بما يساهم في نقل حقيقة ما يتعرّض له لبنان إلى المجتمع الدولي وقادة الدول والمنظمات الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حشد الدعم والمساندة للبنان.



وشدّد الرئيس عون على أهمية البحث العلمي في بناء الدولة واتخاذ القرارات السليمة، داعياً الباحثين إلى "مواصلة عملهم وفق ضميرهم العلمي والمهني"، ومؤكدا "ثقته بقدراتهم وبالدور المحوري الذي يمكن أن يؤدّوه في مرحلة إعادة الإعمار".



وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس عون عن عزمه زيارة مركز المجلس الوطني للبحوث العلمية، للاطلاع عن كثب على أعماله وإنجازاته، مجدداً تأكيده "أن رئاسة الجمهورية ستبقى داعمة للمجلس وللباحثين اللبنانيين في أداء رسالتهم الوطنية".