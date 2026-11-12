الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الرئيس عون للمجلس الوطني للبحوث العلمية :عملكم مسؤولية وطنية كبرى ومرجع أساسي لإعادة الإعمار والدولة تعتز بقدراتكم وإنجازاتكم
أخبار لبنان
2026-11-12 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس عون للمجلس الوطني للبحوث العلمية :عملكم مسؤولية وطنية كبرى ومرجع أساسي لإعادة الإعمار والدولة تعتز بقدراتكم وإنجازاتكم
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور أسعد عيد، مع وفد من المجلس، حيث تم عرض لنشاطات المجلس ودوره العلمي والوطني، ولا سيما خلال الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
واطّلع الرئيس عون من الوفد على الجهود التي يبذلها المجلس في رصد وتوثيق الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً في الجنوب، وإعداد الدراسات والخرائط والبيانات العلمية الدقيقة، ووضعها بتصرف الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية، بما يساهم في تقييم حجم الخسائر وتداعيات الحرب على مختلف القطاعات.
وقدّم الوفد إلى رئيس الجمهورية تقريراً يوثّق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى جانب خرائط وبيانات تفصيلية تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالقرى والبلدات والطرقات والبنى التحتية، مشيراً إلى أهمية هذه المعطيات بوصفها مرجعاً علمياً أساسياً يمكن الاستناد إليه في التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد أعضاء الوفد استعداد المجلس لوضع كامل خبراته وقدراته البحثية والعلمية والتقنية بتصرف رئاسة الجمهورية والدولة اللبنانية، والمساهمة في إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار، تستند إلى البيانات الدقيقة والدراسات العلمية، بما يضمن مقاربة منظمة ومدروسة لعملية النهوض والتعافي.
من جهته، أشاد الرئيس عون بالإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس وبالقدرات العلمية المتميزة التي يضمّها، معتبراً "أن ما يقوم به من توثيق للأضرار ووضع المعطيات بتصرف الدولة يشكّل مسؤولية وطنية كبرى وعملاً وطنياً بالغ الأهمية، ولا سيما أن هذه الجهود ستشكّل مرجعاً أساسياً في إعادة الإعمار وإعادة بناء ما دمّرته الاعتداءات الإسرائيلية، وفق رؤية علمية ومنهجية منظمة".
ونوّه رئيس الجمهورية ب"التفاني الذي يبديه الباحثون والعاملون في المجلس، وبساعات العمل الطويلة والجهود الاستثنائية التي يكرّسونها في خدمة لبنان"، مؤكدا "أن الدولة اللبنانية تعتز بكفاءاتهم وبما يحققونه من إنجازات، وأن عملهم يشكّل رسالة تقدير وتشجيع لكل باحث وعالم لبناني يضع علمه وخبرته في خدمة وطنه".
وشكر الرئيس عون أعضاء المجلس، باسم الدولة اللبنانية، على جهودهم، مؤكداً "وقوف الدولة إلى جانبهم وتوفير كل دعم ممكن لتمكينهم من مواصلة رسالتهم الوطنية والعلمية".
كما خصّ بالشكر الدعم المتواصل الذي يقدّمه المجلس لفريق عمل رئاسة الجمهورية، ولا سيما خلال التحضير للزيارات واللقاءات الدولية، من خلال توفير التقارير والبيانات التي توثّق حجم الدمار والخسائر والتداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية للحرب، بما يساهم في نقل حقيقة ما يتعرّض له لبنان إلى المجتمع الدولي وقادة الدول والمنظمات الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حشد الدعم والمساندة للبنان.
وشدّد الرئيس عون على أهمية البحث العلمي في بناء الدولة واتخاذ القرارات السليمة، داعياً الباحثين إلى "مواصلة عملهم وفق ضميرهم العلمي والمهني"، ومؤكدا "ثقته بقدراتهم وبالدور المحوري الذي يمكن أن يؤدّوه في مرحلة إعادة الإعمار".
وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس عون عن عزمه زيارة مركز المجلس الوطني للبحوث العلمية، للاطلاع عن كثب على أعماله وإنجازاته، مجدداً تأكيده "أن رئاسة الجمهورية ستبقى داعمة للمجلس وللباحثين اللبنانيين في أداء رسالتهم الوطنية".
أخبار لبنان
للمجلس
الوطني
للبحوث
العلمية
:عملكم
مسؤولية
وطنية
ومرجع
أساسي
لإعادة
الإعمار
والدولة
بقدراتكم
وإنجازاتكم
التالي
الجيش ينفذ تدابير أمنية في محافظتي الشمال وجبل لبنان ويوقف 4 أشخاص و48 سوريًّا
الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-08
جابر: إصلاح الموازنة جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-08
جابر: إصلاح الموازنة جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج
0
أخبار لبنان
2026-08-18
الرئيس عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية : لبنان يرحب بالدعم الكندي لعودة الجنوبيين وإعادة إعمار قراهم
أخبار لبنان
2026-08-18
الرئيس عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية : لبنان يرحب بالدعم الكندي لعودة الجنوبيين وإعادة إعمار قراهم
0
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب عماد الحوت: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب عماد الحوت: نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة ومرجعية القرار الوطني واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:51
بري يستقبل بلال أردوغان في ساحة النجمة
أخبار لبنان
11:51
بري يستقبل بلال أردوغان في ساحة النجمة
0
أخبار لبنان
11:44
الحجار يبحث أزمة فوج إطفاء بيروت ويؤكد ضرورة إنصاف عناصره
أخبار لبنان
11:44
الحجار يبحث أزمة فوج إطفاء بيروت ويؤكد ضرورة إنصاف عناصره
0
أخبار لبنان
11:27
وزارة الشؤون رحبت بقرار مجلس النواب اقرار قرض الـ 200 مليون دولار لتعزيز برنامج "أمان" وشبكات الحماية الاجتماعية
أخبار لبنان
11:27
وزارة الشؤون رحبت بقرار مجلس النواب اقرار قرض الـ 200 مليون دولار لتعزيز برنامج "أمان" وشبكات الحماية الاجتماعية
0
أخبار لبنان
11:16
قائد الجيش متفقدًا اللواء اللوجستي ومديريتَي الهندسة والتأليل: البزة العسكرية هي عنوان الكرامة وما تبذلونه من كدّ وجهد هو عنوان التضحية والعطاء
أخبار لبنان
11:16
قائد الجيش متفقدًا اللواء اللوجستي ومديريتَي الهندسة والتأليل: البزة العسكرية هي عنوان الكرامة وما تبذلونه من كدّ وجهد هو عنوان التضحية والعطاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-23
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
أخبار لبنان
2026-10-23
سلام يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
0
آخر الأخبار
2026-03-26
هآرتس: الصاروخ الذي أطلقته إيران على وسط إسرائيل يحمل رأسا عنقوديا
آخر الأخبار
2026-03-26
هآرتس: الصاروخ الذي أطلقته إيران على وسط إسرائيل يحمل رأسا عنقوديا
0
أخبار لبنان
04:55
الهيئة العليا للإغاثة: بصدد تلزيم أعمال هدم أبنية متداعية في بيروت وطرابلس
أخبار لبنان
04:55
الهيئة العليا للإغاثة: بصدد تلزيم أعمال هدم أبنية متداعية في بيروت وطرابلس
0
اسرار
2026-04-27
أسرار الصحف 28-4-2026
اسرار
2026-04-27
أسرار الصحف 28-4-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
تقارير نشرة الاخبار
08:07
جلسة تشريعية على جدولها العديد من الاقتراحات والمشاريع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها
تقارير نشرة الاخبار
08:06
جولات ميدانية في بيروت للكشف على المخالفات وإزالتها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته
تقارير نشرة الاخبار
08:01
نجل الرئيس التركي في بيروت... إليكم تفاصيل لقاءاته
0
أخبار لبنان
04:36
الرئيس نواف سلام: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
أخبار لبنان
04:36
الرئيس نواف سلام: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
0
أخبار لبنان
03:56
جلسة لمجلس النواب بجدول أعمال كبير...
أخبار لبنان
03:56
جلسة لمجلس النواب بجدول أعمال كبير...
0
أخبار دولية
02:37
انفجارات هائلة تعطّل ناقلتي نفط
أخبار دولية
02:37
انفجارات هائلة تعطّل ناقلتي نفط
0
أخبار دولية
00:24
وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا للقاء بوتين
أخبار دولية
00:24
وصول المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر إلى روسيا للقاء بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من تحدّي الأرض إلى أحلام المجرّة ما العلاقة بين الرياضة و الفضاء ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مراكز البيانات... حين يصطدم سباق الذكاء الاصطناعي باعتراض الأميركيين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مراكز البيانات... حين يصطدم سباق الذكاء الاصطناعي باعتراض الأميركيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:39
طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة
منوعات
03:39
طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة
2
أمن وقضاء
06:06
تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي
أمن وقضاء
06:06
تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي
3
أخبار لبنان
15:18
السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني
أخبار لبنان
15:18
السفير العراقي لدى لبنان استقبل نجل أحمد العلواني
4
أمن وقضاء
05:10
العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟
أمن وقضاء
05:10
العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟
5
أخبار لبنان
03:57
خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"
أخبار لبنان
03:57
خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"
6
حال الطقس
03:18
طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
حال الطقس
03:18
طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...
7
أمن وقضاء
03:38
زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية
أمن وقضاء
03:38
زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية
8
أخبار لبنان
07:17
دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً
أخبار لبنان
07:17
دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More