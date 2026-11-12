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وزيرة الشباب والرياضة استقبلت وفد اتحاد التزلج طالبها بالاستمرارعلى نهجها وعدم الرضوخ للابتزاز

أخبار لبنان
2026-11-12 | 09:23
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وزيرة الشباب والرياضة استقبلت وفد اتحاد التزلج طالبها بالاستمرارعلى نهجها وعدم الرضوخ للابتزاز
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وزيرة الشباب والرياضة استقبلت وفد اتحاد التزلج طالبها بالاستمرارعلى نهجها وعدم الرضوخ للابتزاز

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها بالوزارة، وفداً من الاتحاد اللبناني للتزلج، برئاسة رئيس الاتحاد فريدي كيروز، وحضور نائبي الرئيس سليم كيروز وناجي خليل وامين الصندوق ريمون سكر ونائب امين السر يوسف خليل والمحاسبة شاديا مبارك.

وعدّد الوفد الإنجازات الإدارية للاتحاد، وفي طليعتها انتخاب رئيسه فريدي كيروز رئيساً للاتحاد الآسيوي للتزلج، وانتخاب نائب الأمين العام يوسف شامل خليل أميناً عاماً للاتحاد القاري، ما يشكل محطة مهمة للرياضة اللبنانية.

وعرض الوفد لإنجازات الاتحاد، الذي أنهى موسماً جيداً على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وأبلغ الوزيرة أن لبنان سيستضيف بطولة آسيا للتزلج سنة 2028، وهذا استحقاق رياضي مهم من شأنه تعزيز موقع لبنان على الخارطة الآسيوية والدولية، وإبراز قدراته التنظيمية واستعادة دوره في استضافة البطولات الكبرى.

من جانبها، هنأت بايراقداريان الاتحاد اللبناني للتزلج على إنجازاته، وأشادت باستضافة لبنان المرتقبة لبطولة آسيا للتزلج عام 2028، واعدة بتقديم كل التسهيلات في هذا المجال، قبل أن يسلمها كيروز درعاً تقديرية.

وشدد الوفد على تهنئة الوزيرة على مواقفها مطالباً إياها ب"الاستمرار على هذا النهج وعدم الرضوخ لاي ابتزاز".

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