تعديل على توقيت جلسة اختتام المناقشات بين الوفد اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي: الأولى والنصف بعد ظهر غد بدلا من الثانية

لفت المكتب الاعلامي في وزارة المالية، الى ان" تعديلاً قد طرأ على توقيت جلسة اختتام المناقشات بين الوفد اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي، بحيث أصبح الساعة الأولى والنصف من بعد ظهر يوم غد الجمعة، بدلاً من الثانية بعد الظهر،أي بتقديمه نصف ساعة قبل الموعد المحدد سابقاً".