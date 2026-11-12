باسيل اطلع أرنو على إقتراح "الوطني الحر" بإنشاء قوة دولية تحل مكان "اليونيفيل"

استقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم، في المقر العام للتيار، القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، يرافقه مسؤول الشؤون السياسية Lars De Gier ، بحضور النائبة ندى البستاني.







وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والتطورات السياسية والأمنية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في الجنوب والتحديات المرتبطة بتطبيق القرارات الدولية وضمان الإستقرار على الحدود اللبنانية.







وأطلع باسيل أرنو على "إقتراح التيار بإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية تتولى، في إطار آلية واضحة وبتفويض محدد، مهام ضمان تنفيذ الإلتزامات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لتحلّ محل قوات "اليونيفيل" بعد إنتهاء ولايتها وتعذر التوصل الى إتفاق من أجل تمديدها، بما يضمن إستمرارية الدور الدولي في حفظ الإستقرار ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، مع إحترام سيادة لبنان ودور مؤسساته الشرعية".