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شقير يبحث مع سفير مصر الجديد آفاق التعاون الإقتصادي ودعم تعافي لبنان
أخبار لبنان
2026-11-13 | 07:13
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شقير يبحث مع سفير مصر الجديد آفاق التعاون الإقتصادي ودعم تعافي لبنان
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير مصر الجديد لدى لبنان تميم خلاف، في زيارة بروتوكولية، رافقته خلالها رئيسة المكتب التجاري في السفارة الدكتورة نهى إبراهيم، والمستشار كريم عبد العزيز.
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية-المصرية وتعزيزها في مختلف المجالات.
بدايةً، رحّب شقير بالسفير خلاف، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي. وعرض الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كما تناول عدداً من الملفات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
من جهته، شكر السفير خلاف شقير على اهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثنياً على "الدور الفاعل للقطاع الخاص اللبناني، سواء في لبنان أو في مصر، في تمتين هذه العلاقات".
وأكد أن" بلاده تبذل كل الجهود لمساعدة لبنان على التعافي والنهوض على مختلف المستويات"، مبدياً "استعداده للمساعدة في متابعة الملفات التي من شأنها تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وفي ختام اللقاء، قدّم شقير إلى السفير خلاف كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
أخبار لبنان
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