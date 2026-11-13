الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب… ولتمويل يحوّل الالتزامات إلى مشاريع تعافٍ

أخبار لبنان
2026-11-13 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب… ولتمويل يحوّل الالتزامات إلى مشاريع تعافٍ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب… ولتمويل يحوّل الالتزامات إلى مشاريع تعافٍ

شدّدت وزيرة البيئة تمارا الزين، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا، على أن صدقية العمل المناخي الدولي تُقاس بقدرته على الاستجابة لواقع الدول الأكثر هشاشة وتضرّراً، معتبرة أن العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل آثار الحروب، وتترك الدول المتضرّرة تتحمّل وحدها كلفة الدمار والتعافي ومواجهة التغيّر المناخي.

وانتقدت الزين استمرار خضوع المفاوضات المناخية، إلى حدّ بعيد، للمصالح الذاتية للدول، على حساب المسؤولية الجماعية، ومن دون مراعاة كافية لواقع الدول التي تستنزف الحروب والنزاعات مواردها وقدراتها. 
وأكدت أن هذه الدول تواجه أعباءً متراكمة من تدهور الأنظمة البيئية وتدمير البنى التحتية، الى خسارة الموارد، وذلك بالتوازي مع تزايد حاجتها إلى التكيّف مع التغيّر المناخي وحماية سبل عيش مواطنيها.
واعتبرت أن الإنصاف يقتضي ترجمة هذا الواقع إلى أولويات تمويل وآليات دعم، فلا تُفرض أعباء متماثلة على دول تمتلك التمويل والتكنولوجيا وأخرى تكافح لإعادة بناء مقوّمات الحياة. وشدّدت على أن التضامن الدولي لا يُختبر بحجم التعهّدات وحدها، بل بمدى إتاحة التمويل وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الفعلية وتدعم التعافي المستدام.

وفي إطار العمل على ترجمة هذه الأولويات إلى تعاون عملي، عقدت الزين اجتماعاً مع الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناول سبل تعزيز التعاون للانتقال من التخطيط المناخي إلى التنفيذ، وحشد التمويل اللازم للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.
وبحث الجانبان تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، ودعم التربية البيئية والمناخية في المدارس، إلى جانب تطوير مبادرات لإعادة الإعمار الأخضر والمستدام، ولا سيما في المناطق المتضرّرة في جنوب لبنان. ويهدف هذا المسار إلى إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يربط معالجة أضرار الحرب بتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.
وقد هنأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة، بما يتيح فرصاً جديدة لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.
واتفق الجانبان على التحضير لإطلاق مبادرات تعاون ملموسة، استكمالاً للشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربطاً بين الأولويات الوطنية وفرص الدعم الدولي.

كذلك عقدت الزين اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد اللبناني المفاوض، استعرضت في خلاله مستجدات المفاوضات في ملفات التمويل المناخي والتكيّف وأسواق الكربون والشفافية. وأكدت أهمية توحيد المواقف التفاوضية استناداً إلى أولويات لبنان واحتياجاته، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل ومراعاة التحديات الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات.
وشدّدت أمامهم على أن هذه الملفات، على طابعها التقني، ترتبط مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده ومواطنيه وسبل عيشهم، وأن الحضور الفاعل في المفاوضات يقتضي الجمع بين الدقة العلمية ووضوح الموقف السياسي، دفاعاً عن حق لبنان في الدعم والتعافي، وإبرازاً للأعباء البيئية والمناخية التي تفرضها الحروب.
وأكدت الوزيرة الزين أن مشاركة الفريق التقني اللبناني في المفاوضات شكل فرصة للدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بحيث يفترض أن تُترجم نتائج التفاوض إلى قدرة أكبر على التنفيذ والتكيّف والتعافي المستدام.

أخبار لبنان

أنطاليا:

العدالة

المناخية

معناها

تتجاهل

الحروب…

ولتمويل

يحوّل

الالتزامات

مشاريع

تعافٍ

LBCI التالي
رسامني يتابع الجهوزية الفنية والأمنية والتشغيلية لمطار القليعات تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية
الجيش أتلف 215 طنًا من حشيشة الكيف والماريجوانا في سهل مرجحين - الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-22

الزين أمام وفد أوروبي: الحرب تعرقل جهود لبنان المناخية… ونطالب بالدعم والتعويضات البيئية والمناخية

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-06

الزين في رسالة إلى المجتمع الدولي: للأرض حقّ في التعافي… ولأهلها حقّ في العدالة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-08

الزين من صيدا: دعم البلدات الجنوبية لاستعادة قدرتها على إدارة النفايات وتعزيز مسار التعافي

LBCI
آخر الأخبار
2026-11-12

سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: بالنسبة إلى لبنان لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:34

توقيف مطلوب خطر بجرائم تأليف عصابة وسرقة درّاجات آلية وغيرها في محلة الرحاب

LBCI
أخبار لبنان
11:24

الوزير ناصر الدين رض والسفير الفرنسي تعزيز التعاون في المجال الصحي

LBCI
أخبار لبنان
11:09

زيدان: أكثر من 9 ملايين دولار للطبابة وحقوق الموظفين لا تُنتزع بالفوضى والاعتداء على المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
10:40

"الريجي": ضبط كميات من التبغ الورق في الجنوب تعود إلى شخص غير لبناني يبيعها للمزارعين لتسليمها بأسعار تشجيعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-26

لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-08-24

حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلتهم دعمها رغم التهديدات الروسية

LBCI
عالم الطبخ
2026-09-09

الدجاج والمانغا مع التورتيللا... إليكم طريقة الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-10-09

الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن الدوليّ إلى إدانة الهجوم الحوثيّ على مطار عدن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

جولة لنجل الرئيس التركي في طرابلس واستقبال رسمي وشعبي في المسجد المنصوري الكبير

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جابر: نأمل إقرار قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار

LBCI
أخبار لبنان
07:28

البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان… بلال أردوغان في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
02:53

بلال اردوغان يصل إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
02:36

ترامب: كنت سأقضي تمامًا على إيران لولا الدول التي طلبت تنفيذ الأمر بطريقة مختلفة

LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
أمن وقضاء
06:43

جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

LBCI
خبر عاجل
07:03

معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
أمن وقضاء
12:38

تعميم أوصاف سيّدة وطفلتها غادرتا منزلهما ولم تعودا... هل من يعرف عنهما شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More