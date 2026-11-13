رسامني يتابع الجهوزية الفنية والأمنية والتشغيلية لمطار القليعات تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية

ترأس وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة آخر الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، في إطار الاجتماعات اليومية المكثّفة التي يعقدها مع الجهات المعنية، لمواكبة استكمال المتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية.



وحضر الاجتماع رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، وعضوي الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور ربيع الخطيب والدكتورة انجال عواد ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، وممثلون عن IBEX (Mada Airlines)، ومدير الملاحة الجوية والمطارات المهندس كمال نصر الدين، ومدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل منير صبح، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، ومستشار الوزير المحامي هادي موسى.



وفي المقابل، سُجّل استمرار غياب رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، الموجود خارج لبنان، عن الاجتماعات التنسيقية اليومية.



وتناول الاجتماع آخر مستجدات الجهوزية الفنية والتشغيلية للمطار، ولا سيما العلامات الأرضية والإشارات الإرشادية على المدرج، وأنظمة الملاحة والسلامة الجوية، بما فيها نظام مؤشرات مسار الاقتراب الدقيق (PAPI)، إلى جانب استكمال التجهيزات والمرافق اللازمة للتشغيل.



كما جرى استعراض الترتيبات المتعلقة بالجمارك والأمن العام وجهاز الأمن، و الماسحات الضوئية، وخدمات المناولة الأرضية والتزوّد بالوقود، فضلاً عن أعمال تركيب المساكن الجاهزة لعناصر الأمن، والتأكد من جهوزية البنية التحتية والإطفاء. كذلك، بُحث تقدم أعمال تأهيل الطرق المؤدية إلى المطار والأسوار، وغيرها من الأعمال المطلوبة لغاية افتتاح المطار .



وشملت المتابعة استكمال المتطلبات الإدارية والتنظيمية، ومناقشة برنامج التشغيل الأولي الذي يتضمن ست رحلات أسبوعياً خلال الشهر الأول، على أن يتوسع تدريجياً وفق الطلب والجهوزية التشغيلية. كما بُحثت التحضيرات لإطلاق منصة الحجوزات وإجراء الرحلات التجريبية قبل بدء التشغيل التجاري.



وشدّد رسامني على ضرورة استكمال الأعمال المتبقية وتسريع معالجة المسائل العالقة، لا سيما من جهة الهيئة العامة للطيران المدني، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمن، مؤكداً استمرار الاجتماعات التنسيقية اليومية لضمان جهوزية المطار واستئناف الرحلات التجارية بصورة آمنة ومنتظمة، بما يعزز الربط الجوي ويدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في عكار والشمال.