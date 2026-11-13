"الريجي": ضبط كميات من التبغ الورق في الجنوب تعود إلى شخص غير لبناني يبيعها للمزارعين لتسليمها بأسعار تشجيعية

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، بأنها "ضبطت كميات من التبغ الورق في الجنوب، بعد الانتهاء من تسلّم المحاصيل، تعود إلى شخص غير لبناني يدعى أ.ع في منطقة البابلية كان يزرع كميات ضخمة من التبغ ويبيعها إلى المزارعين لتسليمها إلى الريجي بأسعار تشجيعية".



وأوضحت "الريجي" أنها "جمّدت كل التراخيص التي تقدم أصحابها بمحاصيل مصدرها هذا المزارع".



وأكدت أن "هذا الأمر يتسبب بإساءة كبيرة لمستقبل زراعة التبغ وللمزارعين تحديداً، ويلحق ضرراً من حيث النوعية ومن حيث غاية دعم المزارعين".