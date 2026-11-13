زيدان: أكثر من 9 ملايين دولار للطبابة وحقوق الموظفين لا تُنتزع بالفوضى والاعتداء على المؤسسات

أكد رئيس بلدية بيرون ابراهيم زيدان أن أكثر من 9 ملايين دولار للطبابة أقرّها المجلس البلد وأن الحقوق لا تُنتزع بالفوضى والاعتداء.



وقال زيدان: "نحن مع حقوق كل موظف وعنصر، ولا نقبل أي ظلم أو تقصير. لكننا لن نقبل الاعتداء على مؤسسة عامة أو فرض المطالب بالقوة".



ولفت الى أن المجلس أقر اعتمادات للطبابة تجاوزت 9 ملايين دولار، أي خمسة أضعاف السنوات السابقة، مع زيادة المستشفيات المتعاقدة ومراكز المختبرات أربعة أضعاف، وتوسيع التغطية للأدوية والنظر والأسنان".



وأشار الى أن المجلس أقرّ الأموال المطلوبة، لافتا الى أن المشكلة اليوم ليست في الاعتمادات، بل في آليات التنفيذ والصرف والخلل الإداري المتراكم والى أن المطلوب معالجة هذا الخلل ومحاسبة المقصّر.



وشد على أن بيروت ليست ملكاً لأحد، وعلى أن المجلس ليس ملكاً لأحد، وعلى أن أموال البلدية وحقوق العاملين فيها ليست مادة للمزايدات.



وقال: "نحن مؤتمنون على حقوق الموظفين والمال العام معاً، ولن نتنازل عن أيٍّ منهما".