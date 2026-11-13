الوزير ناصر الدين رض والسفير الفرنسي تعزيز التعاون في المجال الصحي

إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل، في زيارة تعارف على رأس وفد ضم مستشار التعاون والعمل الثقافي في السفارة ومدير المركز الفرنسي في لبنان Christophe Musitelli، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية Alisee Pornet، وملحق التعاون الصحي في السفارة سونيا ليون Sonia Leon، في حضور مدير مكتب الوزير الدكتور حسان خير الدين والخبير الفني الدولي مستشار الوزير الدكتور إيلي رزق الله والمستشار الإعلامي رضا الموسوي.وتناول اللقاء مشاريع التعاون المشتركة في المجال الصحي، ولا سيما المشاريع التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بما يخدم القطاع الصحي في لبنان.