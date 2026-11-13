مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير: نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها

أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ مجلس الوزراء أخذ علمًا بعرض وزير الطاقة جو الصدي والعرض القطريّ، لتأمين الكهرباء.



وأوضح أنّ العرض مبنيّ على أسس البنى التحتية وبناء معامل كهرباء والطاقة المتجددة.



وأعلن مرقص أنّ المجلس وافق على الخطة وكلّف الوزير استكمال المفاوضات.



ولفت إلى أنّ العمل يجري مع القطاع الخاص على تنظيم الجباية ويقوم النموذج على مبدأ المناطق الجغرافية.



أمّا الوزير الصدي، فقال: "الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت اقراره حتى تعطي مفعولها".



وشدد على أنّه خلال شهرين سيُتفق على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتير الكهرباء.