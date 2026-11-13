تدابير سير في محلة مار مارون الأشرفية بسبب أعمال مد قسطل صرف صحي

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بمد قسطل صرف صحّي في محلة مار مارون – الأشرفية، شارع متفرّع من شارع لبنان، أمام جامعة “هوفلان” Huvelin ، وذلك على الشكل التالي:



المرحلة الأولى: اعتبارًا من السّاعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة 13-11-2026، ولغاية السّاعة 0:00 من فجر يوم الإثنين 16-11-2026



المرحلة الثانية: من السّاعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 20-11-2026، ولغاية السّاعة 0:00 من فجر يوم الإثنين 23-11-2026،



وستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور في المكان، وتحويل السير باتجاه شارع عبد الوهاب الإنجليزي.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.