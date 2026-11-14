الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
منّا وفينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"

أخبار لبنان
2026-11-14 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ&quot;أسباب أخلاقية&quot; أو بـ&quot;الشرف&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"

نفت المديرية جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف".
 
وأكدت المديرية أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة. 

كما دعت الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.

أخبار لبنان

العام

إبلاغ

العراق

العلواني

تتعلق

بـ"أسباب

أخلاقية"

بـ"الشرف"

سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-09-05

عبير نعمة تتوّج بـ"موركس نجمة الغناء اللبنانية" لعام 2026

LBCI
أخبار دولية
2026-10-09

ترامب يجدّد دعوته لاعتماد "الذكاء الفائق" ويصف معارضيه بـ"الأعداء"

LBCI
أخبار دولية
2026-11-11

ترامب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ"الوطني" العظيم بعد فشل مسعى عزله

LBCI
أخبار دولية
2026-11-10

آيزنكوت يصف خطاب نتنياهو في مراسم تنصيب الكنيست بـ"المخزي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:06

سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
11:57

الوزير مرقص جال في النبطية متفقداً الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
11:44

الدفاع المدني يواكب أعمال مدّ الكابل البحري "قدموس 2" في رأس بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:39

سلام استقبل نجم الدين بلال أردوغان وبحث معه في تعزيز التعاون التربوي والثقافي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

لجان المساعدين القضائيين اعلنت الاعتكاف في 11 و12 الحالي وتبنت مطالب القطاع العام ورفض التقسيط

LBCI
اقتصاد
2026-10-28

لقاء إقتصادي لبناني سريلانكي يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-21

وزير خارجية سويسرا: بدء المحادثات خطوة أولى أساسية وسويسرا تتمتع بعلاقات ثقة مع الطرفين الأميركي والإيراني

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-19

رسامني بحث مع الدردري في سبل دعم UNDP لقطاعي النقل والبنى التحتية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

بيروت تطلق فيلم La Bataille de Gaulle الجامع بين السينما الفرنسية والجذور اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

النفايات تخنق نحلة في البقاع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

السكري والرياضة: إرادة تتحدى المستحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

أربع ساعات شلّت الطيران الأميركي... والأسباب الحقيقية لم تُحسم بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

BIOLINK... من هجرة الأدمغة إلى استثمارها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

فلاي بيروت في حزيران وتعدد وجهات وتطوير لأسطول MEA

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إيران على طاولة القمة الثلاثية… ومؤشرات إلى تراجع ترامب عن استئناف الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بلال اردوغان في عكار: بين حنين الماضي ونفوذ المستقبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:30

قرار مفاجئ لـ"الشامي"... ابتعاد عن الفنّ لأسباب صحية وغير صحية

LBCI
أمن وقضاء
05:56

تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
05:38

العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب

LBCI
فنّ
13:55

رحمة رياض لناصيف زيتون: "منذ كم يوم لم تبدّل ملابسك؟"... مواقف غير متوقعة للنجمين في المكسيك (فيديو)

LBCI
فنّ
03:31

معتصم النهار ولين برنجكجي ينتظران مولودهما الثاني: "أنا أول من عرف قلبك" (فيديو)

LBCI
اسرار
00:11

أسرار الصحف 14-11-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

كهرباء لبنان ٢٤/٢٤… هل يأتي الحلّ من سوريا وقطر؟

LBCI
حال الطقس
03:38

طقس متقلب بين الإثنين والثلاثاء...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More