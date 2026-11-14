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الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"
أخبار لبنان
2026-11-14 | 15:11
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الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"
نفت المديرية جملةً وتفصيلاً ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف".
وأكدت المديرية أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.
كما دعت الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة.
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