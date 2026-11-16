الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه

أخبار لبنان
2026-11-16 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه

طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض السلطة اللبنانية بالخروج من "اتفاق الإطار" بدل السعي إلى تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً عبر مجلس الأمن، معتبراً أن جولات التفاوض المتلاحقة "أثبتت عبثيتها" ووفّرت غطاءً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا فيّاض، خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الزرارية لمناسبة "يوم الشهيد" وذكرى شهداء البلدة، إلى التمسك بالقرار الدولي 1701 وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يحدد آلية تطبيقية له ويفرض جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي.

واتهم السلطة بالرضوخ للإملاءات الأميركية وبتسويق الاتفاق "كمصلحة لبنانية وهو ليس كذلك"، مؤكداً أنه يتناقض مع اتفاق الطائف الذي جعل اتفاقية الهدنة عام 1949 سقفاً للموقف اللبناني، ومع مقدمة الدستور والقوانين النافذة التي تعتبر إسرائيل عدواً لا يجوز التعامل معه، فضلاً عن تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

ووصف فيّاض الاتفاق بأنه "نموذج لأسوأ أداء تفاوضي" لأنه لا يتضمن أي التزام إسرائيلي واضح بالانسحاب، ويربط التزامات العدو بشروط غير قابلة للتحقق، ويتخلى عن حق لبنان بملاحقة إسرائيل قضائياً، ويتعهد بعدم إعمار بيوت المقاومين.

وشبّه حال السلطة بـ"شارب ماء البحر، كلما أخذ جرعة ازداد عطشاً"، داعياً إلى مقاربة وطنية جديدة تجمع مواجهة الاحتلال بحماية الاستقرار الداخلي.

أخبار لبنان

الزرارية:

اتفاق

الإطار

بالمصالح

اللبنانية

والمطلوب

الخروج

تعويمه

LBCI التالي
حصرية القروض السكنية بين الاقتصاد الحرّ ودور الدولة: لماذا لا يجوز أن تشمل القطاع المصرفي الخاص؟
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-25

سلام: نجاح أي اتفاق لا يُقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمنيّ واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-28

الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

رئيس الحكومة نواف سلام من مجلس النواب: واقعنا صعب بل صعب جداً لكن الخروج منه ليس بمستحيل عندما تتضافر الجهود المخلصة لوضع المصلحة الوطنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:22

سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي

LBCI
أخبار لبنان
07:44

اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
07:37

مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

القوات الأميركية تحاول السيطرة على ناقلة نفط روسية في الأطلسي

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

النائب نبيل بدر لـ "حوار المرحلة": البعض ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأجيل الانتخابات واكثرية الكتل السياسية "مرتاحة" لتأجيل الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-30

وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-25

وصول وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الى معبر جديدة يابوس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...

LBCI
أخبار لبنان
06:17

عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه

LBCI
أخبار لبنان
05:14

قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين

LBCI
أخبار دولية
02:35

بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي

LBCI
آخر الأخبار
02:08

وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري

LBCI
رياضة
13:58

هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:19

جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 16-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
05:34

والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان

LBCI
أمن وقضاء
11:19

ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
خبر عاجل
11:13

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

LBCI
خبر عاجل
03:32

معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More