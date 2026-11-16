فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه

طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض السلطة اللبنانية بالخروج من "اتفاق الإطار" بدل السعي إلى تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً عبر مجلس الأمن، معتبراً أن جولات التفاوض المتلاحقة "أثبتت عبثيتها" ووفّرت غطاءً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي.



ودعا فيّاض، خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الزرارية لمناسبة "يوم الشهيد" وذكرى شهداء البلدة، إلى التمسك بالقرار الدولي 1701 وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يحدد آلية تطبيقية له ويفرض جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي.



واتهم السلطة بالرضوخ للإملاءات الأميركية وبتسويق الاتفاق "كمصلحة لبنانية وهو ليس كذلك"، مؤكداً أنه يتناقض مع اتفاق الطائف الذي جعل اتفاقية الهدنة عام 1949 سقفاً للموقف اللبناني، ومع مقدمة الدستور والقوانين النافذة التي تعتبر إسرائيل عدواً لا يجوز التعامل معه، فضلاً عن تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.



ووصف فيّاض الاتفاق بأنه "نموذج لأسوأ أداء تفاوضي" لأنه لا يتضمن أي التزام إسرائيلي واضح بالانسحاب، ويربط التزامات العدو بشروط غير قابلة للتحقق، ويتخلى عن حق لبنان بملاحقة إسرائيل قضائياً، ويتعهد بعدم إعمار بيوت المقاومين.



وشبّه حال السلطة بـ"شارب ماء البحر، كلما أخذ جرعة ازداد عطشاً"، داعياً إلى مقاربة وطنية جديدة تجمع مواجهة الاحتلال بحماية الاستقرار الداخلي.