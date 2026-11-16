المديرة الإدارية للبنك الدولي من بعبدا: الجهود الإصلاحية للرئيسين عون وسلام لم نشهد مثيلاً لها منذ عام 2000

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع المديرة الإدارية للبنك الدولي Anna Bjerde مسار الإصلاحات والتعاون في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والاستثمار.





وقال الرئيس عون: " إن لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، ولا سيما المالية والمصرفية والإدارية والقضائية، والدولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شددنا على أهمية استعادة دور لبنان كبوابة للتواصل الاقتصادي والتجاري بين الشرق والغرب، من خلال مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة".







أما ‏المديرة الإدارية للبنك الدولي فرأت أن " ‏التقدّم في الإصلاحات المالية والمصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكّل عاملاً حاسماً في تمكين مؤسسات مجموعة البنك الدولي من توفير أدوات تمويل وضمان أكثر فعالية". وننوّه بـ " الجهود الإصلاحية التي يبذلها رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانية، والتي لم نشهد مثيلاً لها منذ عام 2000 حتى اليوم".

